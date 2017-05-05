Нефтяники возложили цветы к Вечному огню

Ветераны акционерного общества "Самаранефтегаз" совместно с руководством и молодыми специалистами предприятия приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре.
Руководство дочернего общества нефтяной компании "Роснефть" поздравило участников войны и тружеников тыла с великим праздником, поблагодарило за мужество и стойкость, а также пожелало мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.
Самаранефтегаз ведет свою историю с 1936 года. В годы войны куйбышевские нефтяники самоотверженно трудились, обеспечивая фронт "черным золотом". Война возложила на них особое правительственное задание — всемерно форсировать добычу нефти. И они его с честью выполнили. За годы войны производственным объединением "Куйбышевнефть" (в настоящее время "Самаранефтегаз") было добыто почти 3,5 млн тонн нефти, открыто восемь месторождений, выдвинувших нашу область в число самых нефтеносных регионов страны. В их числе — Яблоневоовражное — первое в стране девонское месторождение. Трудовой коллектив акционерного общества "Самаранефтегаз" гордится прошлым предприятия, достойно продолжая дело, начатое старшим поколением.
Последние комментарии
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!