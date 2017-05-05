Нефтяники возложили цветы к Вечному огню

Ветераны акционерного общества "Самаранефтегаз" совместно с руководством и молодыми специалистами предприятия приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Самаре.

Руководство дочернего общества нефтяной компании "Роснефть" поздравило участников войны и тружеников тыла с великим праздником, поблагодарило за мужество и стойкость, а также пожелало мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.

Самаранефтегаз ведет свою историю с 1936 года. В годы войны куйбышевские нефтяники самоотверженно трудились, обеспечивая фронт "черным золотом". Война возложила на них особое правительственное задание — всемерно форсировать добычу нефти. И они его с честью выполнили. За годы войны производственным объединением "Куйбышевнефть" (в настоящее время "Самаранефтегаз") было добыто почти 3,5 млн тонн нефти, открыто восемь месторождений, выдвинувших нашу область в число самых нефтеносных регионов страны. В их числе — Яблоневоовражное — первое в стране девонское месторождение. Трудовой коллектив акционерного общества "Самаранефтегаз" гордится прошлым предприятия, достойно продолжая дело, нача­тое старшим поколением.