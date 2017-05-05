Суд расторг фиктивный брак жительницы Жигулевска и гражданина Азербайджана

По инициативе прокуратуры Жигулевска городской суд признал недействительным брак местной жительницы и гражданина Азербайджана, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, 28 мая 2016 г. иностранец женился на гражданке РФ, но супруги никогда не жили вместе.
Сами они пояснили, что заключили союз только для получения разрешения на временное проживание, а потом и гражданства России.
Последние комментарии
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!