Суд расторг фиктивный брак жительницы Жигулевска и гражданина Азербайджана

По инициативе прокуратуры Жигулевска городской суд признал недействительным брак местной жительницы и гражданина Азербайджана, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным надзорного ведомства, 28 мая 2016 г. иностранец женился на гражданке РФ, но супруги никогда не жили вместе.

Сами они пояснили, что заключили союз только для получения разрешения на временное проживание, а потом и гражданства России.