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Губернатор Власть и политика

Николай Меркушкин: "Мы сделаем все, чтобы в госпитале ветеранов были созданы достойные условия"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 мая, глава региона Николай Меркушкин посетил Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Он осмотрел учреждение, а также поздравил коллектив и пациентов с наступающим праздником Великой Победы.

Николай Меркушкин: "Мы сделаем все, чтобы в госпитале ветеранов были созданы достойные условия" Николай Меркушкин: "Мы сделаем все, чтобы в госпитале ветеранов были созданы достойные условия"
Фото: Юлия Рубцова

Госпиталь был организован в 1943 году и на протяжении долгих лет является одним из лучших учреждений подобного типа в России. Летом 2012 года во главе госпитального попечительского совета встал Николай Меркушкин.

"Когда мне предложили возглавить совет, я сразу же согласился. Ветераны войны — это очень важная категория, и власть должна уделять ей особое внимание", — вспоминает губернатор.

По его инициативе на развитие учреждения неоднократно направлялись дополнительные ресурсы. "На днях мы перечислили 1 млн руб. на премии для персонала, чтобы он еще внимательней относился к своим пациентам, — заявил глава региона. — Я неоднократно слышал от ветеранов слова благодарности в адрес медсестер и врачей госпиталя. Нужно, чтобы эта традиция продолжалась".

Присутствующие встретили эти слова аплодисментами. "Искренне благодарим за вознаграждение наших сотрудников, а также за постоянную заботу и помощь ветеранам", — сказал и. о. начальника госпиталя Александр Каширин.

Главе региона показали 6 коек паллиативной медицинской помощи для пациентов соматического профиля. Они были открыты в сентябре прошлого года на средства резервного фонда губернатора и членов попечительского совета. "Здесь находятся самые тяжелые пациенты, которые нуждаются в постоянном уходе и лечении возникающих симптомов", — пояснил Каширин.

Николай Меркушкин пообещал медикам дальнейшую поддержку. "Мы готовы помочь с ремонтом помещений и закупкой оборудования, чтобы количество таких коек увеличилось с 6 до 12", — сказал губернатор.

Он также осмотрел палаты нескольких госпитальных отделений. "Видно, что здесь проводился косметический ремонт, но сами помещения довольно старые. На одной стене голубая плитка, на другой — простая побелка. От этого нужно уходить, — сказал глава региона. — Мы сделаем все, чтобы у пациентов госпиталя были достойные условия".

Также Николай Меркушкин предложил обустроить больничный сквер. В нем необходимо организовать пешеходные дорожки, лавочки и уложить новый асфальт.

В заключение встречи Николай Меркушкин поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Великой Победы. "Мы готовимся встретить главный праздник нашей страны, — подчеркнул губернатор. — В регионе очень много людей, которые воевали, ковали победу в тылу, восстанавливали в послевоенные годы народное хозяйство. На эти поколения легла тяжелая трагическая ноша. Только в Куйбышевской области с войны не вернулись почти 250 тыс. человек — это половина всех, кто призывался на фронт".

Николай Меркушкин подчеркнул, что без победы в Великой Отечественной войне не было бы современной России. "Если бы верх одержали фашисты, российского государства бы не существовало. Нас просто разделили бы по национальным признакам и лишили всего — истории, государственности, территории", — сказал Николай Меркушкин.

По словам главы региона, 9 мая станет для самарцев незабываемым. Ожидается, что более 50 тыс. человек будут наблюдать за парадом на площади им. Куйбышева. Как и в прошлом году, пройдет колонна Бессмертного полка. "Это явление новое, но очень ценное и дорогое. Оно может на долгие годы продлить душевность этого праздника и сопричастность молодых поколений к великом подвигу. К сожалению, участники войны уходят от нас, но память продолжает жить в их детях и внуках", — сказал губернатор.

В составе ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" работает многопрофильный стационар на 324 койки со отделениями терапии, неврологии, хирургии, урологии, реанимации, паллиативной медицинской помощи, а также дневной стационар на 30 коек. Ежегодно стационарное лечение в госпитале получают более 6 тыс. человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, ветераны боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей. В госпитале работают 2 доктора медицинских наук, 10 кандидатов медицинских наук, 3 доцента, 4 врача имеют звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

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по чаще приезжайте Жорес

Elena Lebedeva 19 июля 2015 21:35 Жители Красной Глинки поблагодарили Николая Меркушкина за новую набережную

Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

Клавдия Латышева 17 июля 2015 05:48 Губернатор: "Дееспособный районный уровень власти - благо для города"

Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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