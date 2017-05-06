Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет

В субботу, 6 мая, около восьми часов утра, на 913 км автодороги М5 автомобиль KIA Sportage вылетел через отбойник в кювет, сообщает ktv-ray.ru. За рулем иномарки находилась 57-летняя женщина, также в салоне находился пятилетний пассажир.
По предварительной версии, в момент ДТП автоледи, пытаясь избежать столкновения с автомобилем "Урал", выехала на обочину, пробила отбойник и вылетела в кювет.
В результате аварии водитель и малолетний пассажир получили ушибы. У автомобиля сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали пожарные, спасатели и инспекторы ГИБДД.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.