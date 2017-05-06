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ДТП Происшествия

Под Сызранью автоледи с ребенком на KIA Sportage вылетела в кювет

СЫЗРАНЬ. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 6 мая, около восьми часов утра, на 913 км автодороги М5 автомобиль KIA Sportage вылетел через отбойник в кювет, сообщает ktv-ray.ru. За рулем иномарки находилась 57-летняя женщина, также в салоне находился пятилетний пассажир.

По предварительной версии, в момент ДТП автоледи, пытаясь избежать столкновения с автомобилем "Урал", выехала на обочину, пробила отбойник и вылетела в кювет.

В результате аварии водитель и малолетний пассажир получили ушибы. У автомобиля сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали пожарные, спасатели и инспекторы ГИБДД.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Одинцова 19 апреля 2017 13:30 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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