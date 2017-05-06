Полицейские Тольятти задержали мужчину с 21 гр марихуаны

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" тольяттинские полицейские остановили гражданина, поведение которого показалось подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.
Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 21,288 гр. что относится к значительному размеру.
По данным полицейских, злоумышленник — 39-летний житель Тольятти, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью ч.1, ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчин запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...