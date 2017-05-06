Полицейские Тольятти задержали мужчину с 21 гр марихуаны

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" тольяттинские полицейские остановили гражданина, поведение которого показалось подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения.

Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 21,288 гр. что относится к значительному размеру.

По данным полицейских, злоумышленник — 39-летний житель Тольятти, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью ч.1, ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчин запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.