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Пожары Происшествия

На Заводском шоссе в Самаре произошел крупный пожар в подсобном помещении

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 мая, в 6:50 в Советском районе горела пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении на площади 100 м².

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человека личного состава и шести единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 7:48. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. 

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https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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