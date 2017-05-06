На Заводском шоссе в Самаре произошел крупный пожар в подсобном помещении

В субботу, 6 мая, в 6:50 в Советском районе горела пластиковая и деревянная тара в подсобном помещении на площади 100 м².

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 22 человека личного состава и шести единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 7:48. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.