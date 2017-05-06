Тольяттинец задержан Росгвардией за нападение на двух людей с ножом

В отношении ранее судимого за убийство мужчины, задержанного сотрудниками вневедомственной охраны, возбуждено уголовное дело.
В Тольятти в вечернее время находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одном из домов на ул. Свердлова слышны звуки драки.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, в квартире патрульные задержали возмутителя спокойствия.
Из собранных стражами правопорядка материалов следует, что в ходе конфликта ранее судимый за убийство 67-летний местный житель нанес ножевые ранения двум потерпевшим. Жертвами инцидента стали 55-летний мужчина и 54-летняя женщина. На месте происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож.
Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...