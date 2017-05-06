Тольяттинец задержан Росгвардией за нападение на двух людей с ножом

В отношении ранее судимого за убийство мужчины, задержанного сотрудниками вневедомственной охраны, возбуждено уголовное дело.

В Тольятти в вечернее время находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одном из домов на ул. Свердлова слышны звуки драки.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, в квартире патрульные задержали возмутителя спокойствия.

Из собранных стражами правопорядка материалов следует, что в ходе конфликта ранее судимый за убийство 67-летний местный житель нанес ножевые ранения двум потерпевшим. Жертвами инцидента стали 55-летний мужчина и 54-летняя женщина. На месте происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож.

Задержанный был передан следственно-оперативной группе полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".