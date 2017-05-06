В Волжском районе 19 пожарных тушили пожар в частном доме

В субботу, 6 мая, в 11:32 в с. Сухая Вязовка на ул. Кирова горел частный дом на площади 80 кв м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 19 человек личного состава и пяти единиц техники.

Возгорание было ликвидировано в 12:00. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает областное МЧС.