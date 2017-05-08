На площади Куйбышева состоится праздничный концерт "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!" с участием Хора Турецкого

В понедельник, 8 мая, в 18:30 на пл. им. В.В.Куйбышева состоится концерт "Мы Великой Победы песни будем петь вместе!", посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В программе концерта выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко.

Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива "Хор Турецкого", который представит свой спецпроект "Песни Победы". Накануне Хор Турецкого выступил с этой программой в Берлине, а уже 8 мая ее смогут увидеть самарские зрители.Во вторник, 9 мая, "Песни Победы" будут исполнены в Москве, на праздновании Дня Победы.

"Песни Победы" — это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви — от пронзительного "Бухенвальдского набата" до всеми любимой "Катюши" и "Смуглянки".

Проект адресован как молодежной аудитории, который благодаря понятной и динамичной форме позволяет приобщиться к истории и оценить великий вклад ветеранов в современную действительность, так и людям старшего поколения, поскольку именно военные песни — горькие, пронзительные, душевные, согревали их в минуты отчаянья и продолжают дарить воспоминания сегодня.

Отметим, что проект "Песни Победы" был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 г. в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей — 150 тыс. человек. В 2016 г. акция "Песни Победы" состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.

Вход на площадь им. В.В.Куйбышева свободный.