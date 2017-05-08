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Преступления Происшествия

Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, сообщает пресс-служба ведомства.

Ночью экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. На ул. Чапаева сотрудники Росгвардии обратили внимание на странного велосипедиста — увидев служебный автомобиль, он резко изменил направление движения и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали мужчину, чтобы выяснить причины его подозрительного поведения.

Проверив велосипедиста по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что он находится в розыске. При этом под курткой у мужчины находился перекушенный противоугонный велосипедный тросик, а в кармане лежали кусачки. На вопрос о том, откуда велосипед, тольяттинец признался, что за пятнадцать минут до этого украл его из подъезда дома, расположенного в проезде Суворова.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

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