Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда, сообщает пресс-служба ведомства.
Ночью экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти. На ул. Чапаева сотрудники Росгвардии обратили внимание на странного велосипедиста — увидев служебный автомобиль, он резко изменил направление движения и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали мужчину, чтобы выяснить причины его подозрительного поведения.
Проверив велосипедиста по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что он находится в розыске. При этом под курткой у мужчины находился перекушенный противоугонный велосипедный тросик, а в кармане лежали кусачки. На вопрос о том, откуда велосипед, тольяттинец признался, что за пятнадцать минут до этого украл его из подъезда дома, расположенного в проезде Суворова.
Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...