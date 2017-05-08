16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану Сотрудники Росгвардии Тольятти вернули владельцу украденный велосипед На тольяттинца, повторно севшего за руль пьяным, завели уголовное дело Самарская студентка украла у ровесницы дорогой смартфон Ранее судимый мужчина подозревается в ограблении микрофинансовой организации в Тольятти

Преступления Происшествия

В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Тольятти" полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль Volkswagen, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В салоне находился пассажир, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 8,8 грамма.

По данным полицейских, злоумышленник — 41-летний безработный житель Жигулевска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4