В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Тольятти" полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль Volkswagen, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В салоне находился пассажир, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 8,8 грамма.

По данным полицейских, злоумышленник — 41-летний безработный житель Жигулевска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.