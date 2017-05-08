В Тольятти у нервного пассажира иномарки изъяли марихуану

Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Тольятти" полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль Volkswagen, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В салоне находился пассажир, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 8,8 грамма.
По данным полицейских, злоумышленник — 41-летний безработный житель Жигулевска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...