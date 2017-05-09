"Хор Турецкого" исполнил для самарцев песни Победы

В понедельник, 8 мая, в Самаре на площади им. Куйбышева состоялся концерт "Мы великой Победы песни будем петь вместе!". Участие в мероприятии приняло около 20 тыс. человек.

Мероприятие стартовало в 18:30. Чтобы спеть песни военных лет, на сцену вышло несколько десятков человек: учителя, врачи, представители крупных предприятий.

"Я с огромным удовольствием участвовал в празднике, потому что вырос на этих песнях", — рассказал ВН директор Центра социализации молодежи Анатолий Гриднев. Свое выступление он посвятил отцу- фронтовику, участнику Сталинградской битвы.

Кульминацией мероприятия стало выступление популярного коллектива "Хор турецкого" со спецпроектом "Песни победы". Накануне, 7 мая, музыканты показали свою программу в Берлине, а уже 9 мая примут участие в праздничном концерте на Красной площади.

"Берлин — Самара- Москва — это эстафета добра, любви и огня, которым мы делимся друг с другом. С одной стороны, это акция, где мы вспоминаем о великом подвиге советского народа, с другой — акция миролюбия, говорящая о том, что нужно объединяться с Европой, Китаем, США, чтобы сохранить наш хрупкий мир, — рассказал журналистам лидер коллектива Михаил Турецкий. — Мы счастливы побывать в Самаре. Этот город — украшение России. Здесь располагается самая площадь в Европе. Не удивлюсь, если сюда приехали люди из Тольятти и других городов области, чтобы вместе спеть любимые песни нескольких поколений".

В ожиданиях артисты не обманулись — на площади собралось около 20 тыс. человек, которые с удовольствием следили за действом. За полтора часа со сцены прозвучали всеми любимые "Смуглянка", "Три танкиста", "Майский вальс", "Бухенвальдский набат", "Катюша".

Колорита выступлению добавили солистки арт-группы "SOPRANO". Они исполнили лирический "Огонек" ("На позицию девушка провожала бойца…"), а также знаменитую песню Марка Фрадкина и Льва Ошанина "Течет река Волга", которую посвятили самарской земле.

В завершении музыканты исполнили легендарный "День победы". Знакомый и любимый мотив подхватила вся многотысячная аудитория. "Теперь мы твердо уверены в том, что Самара — это наш город. Спасибо губернатору Николаю Меркушкину за то, что выбрал нас для такого замечательно праздника", — сказал Михаил Турецкий.

"Концерт был замечательный. Мы очень любим "Хор Турецкого" и получили настоящее удовольствие — от голосов, репертуара и качества звука", — рассказала Волга Ньюс самарчанка Елена. — Удивительно, что песни, звучавшие на концерте знают буквально все. Сегодня их пели даже маленькие дети".