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Общество

В Самаре начался Парад Победы

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 мая, ровно в 10:00 на площади им. Куйбышева в Самаре начался парад, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В Самаре начался Парад Победы В Самаре начался Парад Победы
Фото: пресс-служба губернатора

Парадный расчет самарского гарнизона вынес Государственный флаг Российской Федерации, копии Знамени Победы.

Командующий парадом, командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, гвардии генерал-майор Геннадий Жидко принял парад и совершил объезд и приветствие войск. Генерал-майор поздравил военнослужащих с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в военном параде участвуют военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники правоохранительных ведомств, в этом году впервые по главной площади города пройдут члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Сразу после прохождения парадных расчетов зрители увидят современную военную технику: танки, БТРы, реактивные системы залпового огня "Град", ракетные комплексы "Искандер М", противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы и другие боевые машины.

После прохождения военной техники в воздух поднимется авиация. В Параде Победы примут участие вертолеты МИ-8 и два фронтовых бомбардировщика Су-24, также самарцы увидят показательные полеты авиации аэроклуба ДОСААФ с флагами России, Самарской области и знаменем Победы.

Также по площади пройдет военная техника времен Великой Отечественной войны, после чего торжественным маршем — участники военно-патриотических клубов.

Кульминацией парада станет прохождение "Бессмертного полка" — тысячи жителей губернии с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, пройдут по площади.

Во время прохождения колонны "Бессмертного полка" будет организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России обратится президент Владимир Путин.

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