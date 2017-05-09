В Самаре начался Парад Победы

Во вторник, 9 мая, ровно в 10:00 на площади им. Куйбышева в Самаре начался парад, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Парадный расчет самарского гарнизона вынес Государственный флаг Российской Федерации, копии Знамени Победы.
Командующий парадом, командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, гвардии генерал-майор Геннадий Жидко принял парад и совершил объезд и приветствие войск. Генерал-майор поздравил военнослужащих с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в военном параде участвуют военнослужащие Самарского гарнизона, сотрудники правоохранительных ведомств, в этом году впервые по главной площади города пройдут члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Сразу после прохождения парадных расчетов зрители увидят современную военную технику: танки, БТРы, реактивные системы залпового огня "Град", ракетные комплексы "Искандер М", противотанковые комплексы, самоходные артиллерийские системы и другие боевые машины.
После прохождения военной техники в воздух поднимется авиация. В Параде Победы примут участие вертолеты МИ-8 и два фронтовых бомбардировщика Су-24, также самарцы увидят показательные полеты авиации аэроклуба ДОСААФ с флагами России, Самарской области и знаменем Победы.
Также по площади пройдет военная техника времен Великой Отечественной войны, после чего торжественным маршем — участники военно-патриотических клубов.
Кульминацией парада станет прохождение "Бессмертного полка" — тысячи жителей губернии с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны, пройдут по площади.
Во время прохождения колонны "Бессмертного полка" будет организовано прямое включение парада на Красной площади в Москве. С главной площади страны к жителям России обратится президент Владимир Путин.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость