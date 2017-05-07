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Образование Общество

Кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба "Беркут" посетили репетицию Парада Победы в Москве

МОСКВА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 мая, воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края и Нижегородской области посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве.

Поездка в канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала поощрением за отличную учебу, призовые места в олимпиадах, спортивных соревнованиях. Вместе с кадетами за репетицией Парада наблюдали воспитанники военно-патриотического клуба "Беркут" (Республика Башкортостан), занявшие первое место в конкурсе Приволжского федерального округа "Победа".

Напомним, проект "Победа" стартовал в декабре 2014 г. по инициативе общественного совета ПФО и при непосредственной поддержке полномочного представителя Михаила Бабича. Победителям в номинациях "Лучшая музейная экспозиция" и "Лучший военно-патриотический клуб" вручены дипломы, а также сертификаты на приобретение оборудования для своих учреждений и на поездку в города-герои Москву (участие в репетиции Парада Победы), Брест и Волгоград. Церемония награждения финалистов состоялась в Казани 29 апреля.

В день репетиции Парада на Красной площади было задействовано 114 единиц военной техники и вооружения, более 70 воздушных судов и примерно десять тысяч человек личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, в числе которых более двухсот женщин-военнослужащих.

По брусчатке Красной площади, печатая шаг, промаршировали курсанты Высших военных учебных заведений, Суворовских и Нахимовских училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии, ФСБ России и других воинских формирований.

Премьерой торжеств стал проход колонны военной полиции Вооруженных сил России. Впервые в истории Парада на площадь вышла новая арктическая боевая техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК "Тор-М2ДТ" и зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-СА".

9 мая наблюдать за этим красочным зрелищем будут главные гости Парада — ветераны Великой Отечественной войны, герои Отечества, труженики тыла, представители Русской православной церкви, общественных организаций и государственных структур, педагоги и школьники. Праздничные торжества посетят многие лидеры различных стран мира. Предполагается, что 9 мая на Красной площади соберутся около 15 тыс. человек.

Кроме репетиции Парада Победы, воспитанники кадетских корпусов ПФО и военно-патриотического клуба "Беркут" смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, Оружейной палаты, киностудии "Мосфильм", Воробьевых гор, Бородинской панорамы.

Военно-патриотический клуб "Беркут" создан 20 февраля 2008 г. в составе МУ "Объединение подростковых клубов "Ровесник" Белебеевского района Республики Башкортостан. На постоянной основе в военно-патриотическом клубе занимаются 183 подростка. Работа ВПК ведется по программе "Во славу Отечества". Ребята имеют возможность посещать 5 кружков различной направленности: "Допризывник", "Самооборона без оружия", "Патриоты Белебея", "Звездные РИТМы", "Юнармия". Клуб регулярно проводит военно-патриотические игры и фестивали на уровне города и района, участвует в республиканских фестивалях. Педагоги и воспитанники "Беркута" неоднократно становились призерами региональных и окружных творческих конкурсов и спортивных соревнований, также они являются постоянными участниками патриотических лагерей.

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