Губернатор: "На примере Солдат Победы и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству"

Во вторник, 9 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с великим праздником — Днем Победы.

"В этом всенародном празднике слились воедино боль и радость, величайшие ратные и трудовые свершения, победный дух и святая вера в неисчерпаемые силы нашего народа, — говорится в поздравлении. — Соединяя прошлое, настоящее и будущее России, День Победы увековечил священную память о беспримерном мужестве и героизме фронтового поколения, сокрушившего фашизм".

Глава региона особо подчеркнул, что чем дальше от нас то суровое, полное лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Надо всегда помнить, что благодаря их отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить, мирно трудиться и растить детей в великой и свободной стране.

"Дорогие ветераны! На вашем примере, на примере Солдат Победы и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству, отдавать все силы ради величия и процветания нашей Родины. Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу, — обратился к ветеранам руководитель области. — Ваши имена навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в мировую историю. И пусть торжественный марш Парада Победы, полноводная живая река "Бессмертного полка" и праздничный салют вновь напомнят вам победные залпы мая 45-го!"