Губернатор: "На примере Солдат Победы и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству"

Во вторник, 9 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей Самарской области с великим праздником — Днем Победы.
"В этом всенародном празднике слились воедино боль и радость, величайшие ратные и трудовые свершения, победный дух и святая вера в неисчерпаемые силы нашего народа, — говорится в поздравлении. — Соединяя прошлое, настоящее и будущее России, День Победы увековечил священную память о беспримерном мужестве и героизме фронтового поколения, сокрушившего фашизм".
Глава региона особо подчеркнул, что чем дальше от нас то суровое, полное лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Надо всегда помнить, что благодаря их отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить, мирно трудиться и растить детей в великой и свободной стране.
"Дорогие ветераны! На вашем примере, на примере Солдат Победы и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству, отдавать все силы ради величия и процветания нашей Родины. Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу, — обратился к ветеранам руководитель области. — Ваши имена навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в мировую историю. И пусть торжественный марш Парада Победы, полноводная живая река "Бессмертного полка" и праздничный салют вновь напомнят вам победные залпы мая 45-го!"
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.