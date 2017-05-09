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Губернатор Власть и политика

Ветераны поблагодарили губернатора за работу

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вторник, 9 мая, в Самаре на площади им Куйбышева прошел Парад Победы. Участие в мероприятии принял глава региона Николай Меркушкин.

Ветераны поблагодарили губернатора за работу Ветераны поблагодарили губернатора за работу
Фото: Андрей Савельев

Незадолго до начала парада он поднялся на центральную трибуну и пожал руки всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Те поздравили его с праздником и поблагодарили за работу на благо региона.

"Мне 96 лет. Я прошел всю войну, пережил много плохого и хорошего. И я вижу, что губернатор очень многое делает на благо нашей Самарской области и нашей дорогой России. Искренне желаю ему долголетия и успехов", — сказал ветеран войны, танкист Зиновий Маркович Разник.

Двойной праздник у ветерана войны Николая Ивановича Симоняна. 9 мая он отмечает не только День Победы, но и свой 93-й день рождения. Николай Меркушкин пожелал имениннику здоровья и долголетия и вручил памятный подарок — часы.

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Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988

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Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.

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