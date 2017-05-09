Ветераны поблагодарили губернатора за работу

В вторник, 9 мая, в Самаре на площади им Куйбышева прошел Парад Победы. Участие в мероприятии принял глава региона Николай Меркушкин.

Незадолго до начала парада он поднялся на центральную трибуну и пожал руки всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Те поздравили его с праздником и поблагодарили за работу на благо региона.

"Мне 96 лет. Я прошел всю войну, пережил много плохого и хорошего. И я вижу, что губернатор очень многое делает на благо нашей Самарской области и нашей дорогой России. Искренне желаю ему долголетия и успехов", — сказал ветеран войны, танкист Зиновий Маркович Разник.

Двойной праздник у ветерана войны Николая Ивановича Симоняна. 9 мая он отмечает не только День Победы, но и свой 93-й день рождения. Николай Меркушкин пожелал имениннику здоровья и долголетия и вручил памятный подарок — часы.