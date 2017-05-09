На трассе М-5 под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

В ночь с 8 на 9 мая на трассе М-5 в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник ДПС, находившийся в при исполнении своих должностных обязанностей, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, водитель Mercedes, двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля в тяжелом состоянии находится в больнице.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.