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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 8 на 9 мая на трассе М-5 в Красноярском районе произошло ДТП, в результате которого погиб сотрудник ДПС, находившийся в при исполнении своих должностных обязанностей, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, водитель Mercedes, двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля в тяжелом состоянии находится в больнице.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, Красноярским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

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А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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