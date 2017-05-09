Участники "Бессмертного полка": "Память о наших отцах и дедах будет жить всегда"

Во вторник, 9 мая, регион отметил один из самых светлых российских праздников - День Победы. В память о павших на полях сражений по площади Куйбышева прошла колонна "Бессмертного полка". Портреты отцов и дедов пронесли более 45 тыс. самарцев. О своих героях и их судьбах участники акции рассказали Волга Ньюс.

Самарчанка Елена Битюцкая несет портреты сразу двух своих дедов - Николая Федоровича Щеглова и Николая Петровича Битюцкого. "Оба прошли всю войну и героически дожили до наших дней. Самые яркие воспоминания и у того, и у другого связаны с Днем Победы, - рассказывает Битюцкая. - Эта акция очень важна и для них, и для нас, и для подрастающего поколения. В прошлом году портреты несла моя дочь, которой я стараюсь привить любовь к нашим солдатам и их подвигу".

В "Бессмертном полку" идет и Максим Казанин. Его дедушка Николай Кондратьевич прошел всю войну на танке Т-34 и дошел до Берлина. "Дед два раза горел в танке, но остался жив. После войны работал на тракторе", - рассказывает Максим.

По его мнению, "Бессмертный полк" нужен прежде всего людям, живущим сегодня, чтобы они помнили о подвиге отцов и дедов. Супруга Максима Екатерина обнимает портрет фронтовика, Героя СССР Степана Никитовича Калинина. "Звезду Героя мой дедушка получил за форсирование реки Неман. Он смог ввести противника в заблуждение и направить его по ложному пути, а сам с группой 10-12 человек пробрался в тыл врага, - рассказывает Екатерина. - Я очень горжусь своим дедом. Он умер в 1987 году, когда мне исполнился всего один год. Но память о нем я буду хранить и передам своим детям".

С одного из портретов смотрит Нажим Кубылтаевич Кубылтаев. Он попал на фронт в 1944 году 18-летним мальчишкой, участвовал в войне с Японией и вернулся домой в звании рядового. "Дед неоднократно рассказывал о войне. В основном воспоминания были тяжелыми и безрадостными", - вспоминает внук солдата Олег Кусаев. Пройти в колонне Олег считает своим долгом. "Такие акции необходимы. Молодежь должна знать, как воевали наши деды", - говорит самарец.

Дмитрий Лисин пронес в колонне портрет деда Михаила Никандровича Никитина. Михаил Никитин родился в Сумской области (северо-восток Украины) и в августе 1944 года влился в 1999 стрелковый полк. Под командованием маршала СССР Рокоссовского Никитин штурмовал Берлин. После войны Михаил Никандрович служил в Кенигсбергских казармах и вышел в отставку в звании майора.

"Дело в том, что на Украине акция "Бессмертный полк" не проводится. Поэтому мы с супругой прошли сегодня по площади Куйбышева - отдать дань уважения деду и сделать приятное бабушке", - говорит Лисин.

С дедом ему удавалось видеться редко. Но каждый его приезд в гости становился событием: "Помню, когда я учился в 7 классе, мы в месте готовили материал к 9 Мая. После этого я начал интересоваться историей, собирать информацию о военной технике".

Дело дедушки сегодня продолжает вся семья Лисиных. Мать Дмитрия дослужилась до старшего прапорщика, отец уволился в запас в звании полковника, а сам юноша вместе с братом служит капитаном ОМОН.

Своя история есть и у председателя губернской думы Виктора Сазонова. Его отец Федор Дмитриевич командовал танковым ремонтным взводом. "Я пытался спрашивать отца о войне, но он все время уклонялся, уходил в сторону. Это не удивительно. Военные годы тяжелой ношей легли на сердца всех ветеранов: гибли их друзья, однополчане, и переживать все это еще раз очень тяжело", - говорит Сазонов.

Федор Дмитриевич ушел из жизни в 56 лет. "Ремонты техники производились в полевых условиях. Бывало, что разбираться с поломкой приходилось по нескольку часов прямо на снегу. Конечно, это серьезно подорвало его здоровье, - сказал Сазонов. - Сегодня, проходя в "Бессмертном полку", мы отдаем дань уважения ушедшим от нас родным и благодарим их за нашу мирную и свободную жизнь".