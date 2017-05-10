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Происшествия

В аэропорту Курумоч задержаны вылеты авиарейсов в Анталью, Ираклион и Сочи

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие выходные с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч задержаны вылеты четырех авиарейсов, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Так по словам помощника прокурора, в воскресениье, 7 мая, из аэропорта Курумоч в 23:30 не вылетел самолет авиакомпании "Северный ветер" А-321 рейса NWS1871 "Самара-Анталья" со 179 пассажирами, среди которых 36 детей.

Самолет отправился в путь 8 мая в 7:52. Предположительной причиной восьмичасовой задержки вылета явилось позднее прибытие воздушного судна.

Кроме того, как рассказал Максим Ворошилов, 7 мая в 2:20 из аэропорта Курумоч по маршруту "Самара-Анталья" отправился самолет А-321 той же авиакомпании со 180 пассажирами, в том числе 38 детьми, который должен был вылететь 6 мая в 23:15. Предварительной причиной задержки вылета на 2 часа 50 минут является позднее прибытие самолета.

А 5 мая в 23:55 из аэропорта Курумоч не вылетел по графику самолет А-321 рейса "Самара-Ираклион" той же компании со 168 пассажирами, среди которых был 31 ребенок. Как пояснил помощник прокурора, воздушное судно отравилось по маршруту 6 мая в 3:33 с задержкой на 3 часа 38 минут, причина которой устанавливается.

И так же 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет А-321 той же компании со 122 пассажирами, в том числе 22 детьми рейса "Самара-Сочи", который должен был отправиться в путь в этот же день в 11:40.

По словам Максима Ворошилова в каждом случае обеспечением пассажиров задержанных авиарейсов в аэропорту занимались представители авиакомпании.

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