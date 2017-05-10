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ЖКХ и благоустройство Общество

СКС проводит поощрительную акцию для добросовестных абонентов

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начинается пора отпусков. Чтобы отпуск прошел спокойно, "Самарские коммунальные системы" предлагают абонентам оплатить услуги водоснабжения и водоотведения заранее. Сделав авансовый платеж за шесть месяцев до 31 мая 2017 года, любой добросовестный потребитель услуг СКС может принять участие в розыгрыше призов, главный из которых — тур выходного дня на двоих в санаторий Самары на живописном берегу Волги с бассейнами, питанием, тренажерными залами и другими развлечениями. При этом обиженных среди предусмотрительных абонентов быть не должно — гарантированные, приятные и полезные подарки получат все, кто сделал авансовый платеж.

В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. Главное — успеть погасить их до 31 мая 2017 года, и, как все остальные, оплатить авансом услуги за шесть месяцев. Если же нет возможности внести аванс, но все долги будут погашены, и в этом случае абонент также будет поощрен гарантированным подарком.

Каждый абонент СКС, если пожелает, сможет принять участие в акции, и его добросовестность будет с благодарностью отмечена. Авансовый платеж позволит абонентам отдыхать без долгов и без забот, быть уверенными в том, что за лето не накопятся долги, за которые можно остаться без услуг водоснабжения или водоотведения, получить исполнительный лист, не выехать за границу.

С подробными условиями акции можно познакомиться на сайте СКС http://www.samcomsys.ru/reglament/, обратной стороне квитанций за апрель, в центрах обслуживания клиентов.

В отпуск — без долгов, в лето — без забот!

Гид потребителя

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