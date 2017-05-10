В Самаре на ул. Утевской под колесами автомобиля погиб пешеход

В понедельник, 8 мая, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 33-летний водитель автомобиля Honda CRV, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 21:20 он ехал по ул. Утевской в направлении ул. Дорожной и в пути сбил мужчину в возрасте около 57 лет, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.