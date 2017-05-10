В Самаре на ул. Утевской под колесами автомобиля погиб пешеход

В понедельник, 8 мая, вечером в Самаре произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 33-летний водитель автомобиля Honda CRV, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 21:20 он ехал по ул. Утевской в направлении ул. Дорожной и в пути сбил мужчину в возрасте около 57 лет, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.