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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Александр Егоров

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Назначены арбитры на матчи 28 тура Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Матч "Крылья Советов" — "Зенит", который состоится в субботу 13 мая в 17:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: главный судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Юрий Баскаков (Москва), сообщает официальный сайт клуба.

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Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

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попер шантаж

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снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

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