Матч "Крыльев Советов" с "Зенитом" рассудит Александр Егоров

Назначены арбитры на матчи 28 тура Чемпионата России по футболу сезона 2016/17.

Матч "Крылья Советов" — "Зенит", который состоится в субботу 13 мая в 17:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: главный судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Юрий Баскаков (Москва), сообщает официальный сайт клуба.