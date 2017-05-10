Защитник Владимир Маленьких продлил контракт с ХК "Лада"

ХК "Лада" заключил годичный контракт с защитником Владимиром Маленьких, игравшим за "Ладу" в сезоне 2016/17.

В 50 матчах сезона в активе Маленьких - две передачи, 39 минут штрафа при показателе полезности "-4", 44 силовых приема и 81 заблокированный бросок, сообщает официальный сайт клуба.