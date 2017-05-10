Полный кавалер ордена Славы Иван Егоров: "Дружба народов побеждает ненависть и презрение"

9 мая регион отметил один из самых светлых российских праздников - День Победы. Воспоминаниями фронтовых дней, радостью Победы с Волга Ньюс поделились участники военных событий.

Полный кавалер ордена Славы Иван Тимофеевич Егоров начал службу в 1943 году на Курской дуге. "Я прожил очень сложную жизнь. Трижды был ранен, контужен, принимал капитуляцию Берлина. И за все это время я не выкурил ни одной сигареты и не брал в рот спиртного", - рассказывает ветеран.

Единственным исключением стало 2 мая, когда сообщили о капитуляции Берлинского гарнизона. "Разведчики (я тогда командовал отделением разведки) подхватили эту новость. Открыли гитлеровский "шнапс" и выпили по 50 грамм, - смеется ветеран. - Никогда не забуду, как возле рейхстага шли, опустив глаза, озлобленные генералы, адмиралы, офицеры, а наши девушки показывали им, где сложить оружие".

9 мая 1945 года Иван Егоров встретил на реке Эльбе (1-й Украинский фронт). "Рано утром войска союзников открыли огонь из всех орудий. Мы думали, что они переходят в наступление, и заняли свои позиции. Оказалось, что война закончилась. После этого мне вручили орден Славы и назначили первым старшиной секретного ракетного дивизиона. Это для меня гордость", - рассказывает Егоров.

В День Победы Иван Егоров думает о человечности, терпимости и дружбе народов. "Дружба побеждает, а зависть вызывает ненависть и презрение, - говорит он. - Меня всегда волновало, почему немцы так стремительно бежали с освобожденных территорий. Оказывается, дело было в пропаганде Геббельса. Он постоянно говорил о том, что советские солдаты - это звери, не щадящие ни женщин, ни детей".

Егоров вспоминает, как уже после войны к нему подошла молодая немка, обняла, дотронулась до лба и спросила: "А где ваши рога?" "Нас в прямом смысли принимали за чертей, уничтожающих все на своем пути, - рассказывает ветеран. - Тогда я понял, что с немецким народом нужно было дружить и мы бы жили прекрасно, минуя палачей-фашистов".

Сегодня внимание к празднику не ослабевает. "То, как Россия относится к Великой Отечественной войне, как она отмечает День Победы, привлекает внимание всего мира. Новая техника, самолеты, которыми располагает российская армия, говорят о том, что с нами шутить нельзя", - рассказывает ветеран.