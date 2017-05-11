Под Сызранью в сгоревшей в рыбацком стане будке обнаружили труп мужчины

В среду, 10 мая, под Сызранью на берегу р. Волга в районе с. Паньшино в сгоревшем вагончике был обнаружен скелетированный труп мужчины, сообщает syzran-small.ru.

Тело принадлежало 50-летнему подсобному рабочему рыбацкого стана. 9 мая рыбаки с семьями отмечали День Победы, но из-за начавшегося дождя компания уехала с места. В стане остался один мужчина, который фактически жил там. Вернувшись на место 10 мая рыбаки обнаружили полностью сгоревшую будку, в которой были обнаружены останки человека.

К месту выезжали следователи и дознаватели противопожарной службы. Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.