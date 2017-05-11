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Под Сызранью в сгоревшей в рыбацком стане будке обнаружили труп мужчины

СЫЗРАНЬ. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В среду, 10 мая, под Сызранью на берегу р. Волга в районе с. Паньшино в сгоревшем вагончике был обнаружен скелетированный труп мужчины, сообщает syzran-small.ru.

Тело принадлежало 50-летнему подсобному рабочему рыбацкого стана. 9 мая рыбаки с семьями отмечали День Победы, но из-за начавшегося дождя компания уехала с места. В стане остался один мужчина, который фактически жил там. Вернувшись на место 10 мая рыбаки обнаружили полностью сгоревшую будку, в которой были обнаружены останки человека.

К месту выезжали следователи и дознаватели противопожарной службы. Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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