Под Сызранью в сгоревшей в рыбацком стане будке обнаружили труп мужчины

В среду, 10 мая, под Сызранью на берегу р. Волга в районе с. Паньшино в сгоревшем вагончике был обнаружен скелетированный труп мужчины, сообщает syzran-small.ru.
Тело принадлежало 50-летнему подсобному рабочему рыбацкого стана. 9 мая рыбаки с семьями отмечали День Победы, но из-за начавшегося дождя компания уехала с места. В стане остался один мужчина, который фактически жил там. Вернувшись на место 10 мая рыбаки обнаружили полностью сгоревшую будку, в которой были обнаружены останки человека.
К месту выезжали следователи и дознаватели противопожарной службы. Скорее всего, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора