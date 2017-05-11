В Самаре ограничат движение по ряду улиц

В течение месяца в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

В связи со строительством ливневой канализации с 22:00 до 06:00 в период с 7 мая по 10 июня будет ограничено движение транспорта по Заводскому шоссе от ул. Авроры до дома № 13 по Заводскому шоссе.

Кроме того, на неделю будет перекрыто движение по Волжскому проспекту в районе гостиницы "Волга". Там с 12 по 19 мая коммунальщики проведут ремонт аварийной тепловой камеры, которая находится под проезжей частью.

Также, по информации АО "ПТС", в ближайшее время начнется ремонт теплотрасс на девяти участках городских улиц:

ул. Галактионовская, между ул. Ярмарочная и ул. Маяковского;

ул. Самарская, между ул. Рабочая и ул. Льва Толстого;

ул. Молодогвардейская, между ул. Первомайская и ул. Невская;

ул. Венцека, между ул. Галактионовская и ул. Молодогвардейская;

ул. Комсомольская, между ул. М. Горького и А.Толстого;

ул. Красноармейская, между ул. М. Горького и ул. Фрунзе;

ул. Куйбышева, между ул. Некрасовская и ул. Л.Толстого.

Предполагается, что работа по замене тепломагистралей будет вестись по двусменному графику с 08:00 до 24:00, что должно максимально сократить сроки сужения дорожного полотна и другие неудобства для самарцев.

"Ремонт участков теплотрасс в этих районах начнется в ближайшие дни, и будет завершен к 10 июня. Если горожане увидят какие-то недостатки в ограждении этих участков или неоправданный простой ремонтных организаций, то просим сразу же информировать об этом наших диспетчеров через сайт", — сообщил главный инженер АО "Предприятие тепловых сетей" Игорь Пужай-Рыбка.

Мэрия областного центра обращается к автомобилистам с просьбой заранее выбирать маршрут следования.