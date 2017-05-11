В Самаре прошел городской праздник "Футбол запасной столицы"

7 мая на стадионе "Локомотив" в Самаре состоялся городской праздник "Футбол запасной столицы". Праздник, посвященный исторической игре 3 мая 1942 года, проводится с 2015 г. по инициативе агентства коммуникаций "ПРАТОН" при поддержке правительства Самарской области и администрации города.

Главным событием дня по традиции стал матч сборных РЖД и предприятий авиационно-космического комплекса. К его началу железнодорожники имели перевес по числу побед: в 2015 году, как и в 1942-м, их команда оказалась сильнее. В 2016-м переходящий кубок впервые получили "авиаторы", выиграв 1:0. В этом году удача снова была на стороне РЖД: сыграв в основное время с результатом 0:0, железнодорожники сумели выйти вперед после серии пенальти. Итог — 4:2. Победителям главного матча вручили кубок и подарочные карты.

"Футбол запасной столицы" — это не только матч-реконструкция. Это настоящий спортивный праздник. В этом году он имеет особое значение, ведь 3 мая "Крылья Советов" отметили свое 75-летие", — написал в своем послании к участникам праздника министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.



В этом году на празднике впервые были представлены "молодежные дубли" сборных авиапрома и железнодорожников — студенческие команды Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения. Специальный "студенческий" кубок выиграла сборная СНИУ.

Матчи студенческих команд состоялись в рамках корпоративного турнира по мини-футболу, который уже второй год подряд дополняет программу "Футбола запасной столицы" и собирает команды ведущих предприятий и организаций Самары.

На этот раз за кубок боролись администрация Самары, АО "Металлист-Самара", ЗАО "Мехта", школа футбола "LIKE" и уже постоянные участники турнира — "ЛАПП Руссия" и Самарская футбольная лига. В итоге обладателем кубка стала команда ЗАО "Мехта", второе и третье места заняли команда школы футбола "LIKE" и СНИУ им. С. П. Королева.

Награды победителям главного матча и корпоративного турнира вручили Виктор Анисатов, руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары, и заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов.

"Праздник завершился, и мы приступаем к подготовке "Футбола запасной столицы" — 2018. Уверены, что в год проведения Чемпионата мира городской праздник футбола станет еще масштабнее и ярче", — подвела итога события генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН" Татьяна Мокшина.