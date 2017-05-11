Глава региона: "Перед "АвтоВАЗом" стоит задача занять 25% российского авторынка"

В четверг, 11 мая, во время пресс-конференции, посвященной 5-летию работы в должности губернатора Самарской области, Николай Меркушкин высоко оценил перспективы "АвтоВАЗа" на автомобильном рынке России.

Губернатор подчеркнул, что по итогам 4-х месяцев текущего года "АвтоВАЗ" показал 17% рост объема производства, на 7,7% выросли продажи к уровню прошлого года. Глава региона отметил, что рост начался в августе прошлого года и будет продолжен.

"Мы ожидаем, что в 2017 г. продажи вырастут до 8-10% по сравнению с прошлым годом, рост объема производства составит 12-13%", — сказал Николай Меркушкин.

Также он подчеркнул, что на данный момент "АвтоВАЗ" занимает 20% автомобильного рынка России, но уже поставлена задача завоевать 25% авторынка и выйти на производство 1 млн автомобилей в год.

Николай Меркушкин также заверил, что поддержка "АвтоВАЗа" государством будет продолжена.

"Никаких вопросов на этот счет нет. "АвтоВАЗ" — знаковое предприятие для страны. На всех встречах с президентом страны, которые были, обязательно звучала тема "АвтоВАЗа", — сказал глава региона и добавил, что если в Москве правильно поставлен вопрос по Тольятти и "АвтоВАЗу", то он обязательно будет решен.