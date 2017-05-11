Глава региона: "Перед "АвтоВАЗом" стоит задача занять 25% российского авторынка"

В четверг, 11 мая, во время пресс-конференции, посвященной 5-летию работы в должности губернатора Самарской области, Николай Меркушкин высоко оценил перспективы "АвтоВАЗа" на автомобильном рынке России.
Губернатор подчеркнул, что по итогам 4-х месяцев текущего года "АвтоВАЗ" показал 17% рост объема производства, на 7,7% выросли продажи к уровню прошлого года. Глава региона отметил, что рост начался в августе прошлого года и будет продолжен.
"Мы ожидаем, что в 2017 г. продажи вырастут до 8-10% по сравнению с прошлым годом, рост объема производства составит 12-13%", — сказал Николай Меркушкин.
Также он подчеркнул, что на данный момент "АвтоВАЗ" занимает 20% автомобильного рынка России, но уже поставлена задача завоевать 25% авторынка и выйти на производство 1 млн автомобилей в год.
Николай Меркушкин также заверил, что поддержка "АвтоВАЗа" государством будет продолжена.
"Никаких вопросов на этот счет нет. "АвтоВАЗ" — знаковое предприятие для страны. На всех встречах с президентом страны, которые были, обязательно звучала тема "АвтоВАЗа", — сказал глава региона и добавил, что если в Москве правильно поставлен вопрос по Тольятти и "АвтоВАЗу", то он обязательно будет решен.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988