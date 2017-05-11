Губернатор: Цены на подключение к газовым сетям в регионе очень высоки

В четверг, 11 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел пресс-конференцию, посвященную пятилетию пребывания в должности.
В частности, его попросили прокомментировать решение Федеральной антимонопольной службы о возбуждении антимонопольного дела в отношении губернатора и сотрудников Газпрома из-за подозрений в нарушениях на рынке транспортировки газа в регионе.
Напомним, что речь идет о договоре, подписанном еще в 2010 году, а также изменениях, внесенных в договор позже. Николай Меркушкин заметил, что в то время он еще не был руководителем региона, однако он считает, что тарифы на газ и стоимость подключения к сетям в регионе очень высоки.
Из-за этого страдает инвестиционный климат в Самарской области. Регион недополучает в рамках ряда федеральных программ 2-3 млрд рублей именно по причине заявленных тарифов. Необходимо развивать конкуренцию.
Что же касается данного конкретного дела, то надо ждать решения ФАС, после чего Газпром уже примет решение судиться или нет, отметил глава региона.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988