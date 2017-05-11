Николай Меркушкин: "Реконструкция ледового дворца спорта завершится в начале 2018 года"

В четверг, 11 мая, в ходе пресс-конференции губернатор Николай Меркушкин рассказал о планах по реконструкции ледового дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.

"На этой неделе будет окончательный проект объекта, снос начнется в конце мая. Проект реконструкции предполагает строительство трех ледовых площадок. Основные трибуны будут вмещать 5500 зрителей, предусмотрены выдвижные трибуны-блитчеры. Само здание поднимется на 7 м и будет выполнено в архитектурном стиле ул. Молодогвардейской", — рассказал Николай Меркушкин.

Губернатор пояснил, что объект будет построен на условиях софинансирования областного бюджета и ОАО "Роснефть". "Компания уже выделила 200 млн рублей, в ближайшее время ожидается поступление еще 500 млн рублей", — сказал глава региона и отметил, что работы по строительству завершатся к началу 2018 года.

Также Николай Меркушкин сообщил, что СК "МТЛ-Арена 2" заработает до конца года. "Потребовалось строительство специального коллектора, на эти цели выделено 52 млн рублей, работы ведутся", — сказал Николай Меркушкин.