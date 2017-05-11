В Самаре на ул. Ставропольской произошло столкновение трамвая и легковушки

В четверг, 11 мая, в 15:10 на пересечении улиц Ставропольской и Волочаевской произошло столкновение трамвая 13-го маршрута, следовавшего в направлении Костромского переулка, и автомобиля, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Из-за ДТП на ул. Ставропольской встали трамваи. По данным ТТУ, в аварии никто не пострадал. Движение трамваев было восстановлено уже в 15:23. Всего в простое находились четыре трамвая.