Директор музыкальной школы в Большечерниговском районе незаконно брал деньги за обучение

Прокуратура Большечерниговского района обнаружила в Детской музыкальной школе нарушения требований законодательства в сфере образования, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В этом учреждении с родителей и законных представителей учащихся взималась фиксированная денежная сумма за обучение, которое согласно уставной деятельности школы являлось бесплатным. Эти денежные средства именовались "добровольные пожертвования", а стоимость "бесплатного образования" была установлена членами родительского комитета совместно с директором учреждения.
Вместе с тем исходя из основных принципов благотворительной деятельности любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о сборе и внесении денежных средств только в отношении себя самих, то есть членов комитета, а не родителей всех детей, посещающих школу.
В ходе проверки установлено, что письменные заявления от родителей о благотворительной помощи директору учреждения либо председателю родительского комитета, не поступали и не подавались. Кроме того, 16 родителей не знали о том, что образование детей было бесплатным.
В отношении директора детской музыкальной школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), которое направлено для рассмотрения в мировой суд. Кроме этого, в адрес главы Большечерниговского района внесено представление об устранении нарушений закона.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокурора района.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!