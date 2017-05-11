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Образование Общество

Директор музыкальной школы в Большечерниговском районе незаконно брал деньги за обучение

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Большечерниговского района обнаружила в Детской музыкальной школе нарушения требований законодательства в сфере образования, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В этом учреждении с родителей и законных представителей учащихся взималась фиксированная денежная сумма за обучение, которое согласно уставной деятельности школы являлось бесплатным. Эти денежные средства именовались "добровольные пожертвования", а стоимость "бесплатного образования" была установлена членами родительского комитета совместно с директором учреждения.

Вместе с тем исходя из основных принципов благотворительной деятельности любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, вправе принять решение о сборе и внесении денежных средств только в отношении себя самих, то есть членов комитета, а не родителей всех детей, посещающих школу.

В ходе проверки установлено, что письменные заявления от родителей о благотворительной помощи директору учреждения либо председателю родительского комитета, не поступали и не подавались. Кроме того, 16 родителей не знали о том, что образование детей было бесплатным.

В отношении директора детской музыкальной школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), которое направлено для рассмотрения в мировой суд. Кроме этого, в адрес главы Большечерниговского района внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокурора района.

Гид потребителя

Последние комментарии

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