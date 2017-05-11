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Футбол Спорт

Ветеран "Крыльев Советов" Иржи Ярошик встретился с самарскими болельщиками

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках празднования 75-летия футбольного клуба "Крылья Советов" в Самару прибывают ветераны команды. Одним из первых приехал чешский легионер Иржи Ярошик, выступавший за "Крылья" в 2008 и 2009 годах. Футболист встретился с болельщиками в одном из спортивных баров города.

Иржи Ярошик поздравил "Крылья Советов" с юбилеем и рассказал, что недавно из-за травмы завершил футбольную карьеру. Теперь он проходит обучение на тренерскую лицензию высокой категории и параллельно тренирует дублирующий состав пражской "Спарты". Иногда он встречается с другим чешским ветераном "КС" Яном Коллером. Бывшие партнеры по команде играют вместе в хоккей и теннис и вспоминают времена, проведенные в Самаре.

Ян Коллер посетить юбилейные торжества в Самаре лично не смог, но передал клубу и его болельщикам поздравления через Ярошика, передает корреспондент Волга Ньюс.

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