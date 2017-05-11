В Чапаевске задержали гражданина Узбекистана, который был в международном розыске за торговлю людьми

В ходе проверки ООО "Техпром Поволжья" в Чапаевске по ул. Радищева был выявлен и задержан 45-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Он преследуется за совершение преступления, предусмотренного п. п. "б, ж,з, е" ч. 2 ст. 135 УК Республики Узбекистан (торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц, сопряженная с их перемещением через государственную границу Республики Узбекистан, с изъятием документов, удостоверяющих личность).
На основании ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 Чапаевским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...