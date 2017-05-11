16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинские полицейские оперативно раскрыли убийство пенсионера Стали известны подробности конфликта со стрельбой на Мехзаводе В деле доцента СамГМУ насчитали 29 преступлений На экс-главу сельского поселения Жигули возбудили уголовное дело В Тольятти закрыли подпольный цех по производству контрафактных моторных масел

Преступления Происшествия

В Чапаевске задержали гражданина Узбекистана, который был в международном розыске за торговлю людьми

ЧАПАЕВСК. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

В ходе проверки ООО "Техпром Поволжья" в Чапаевске по ул. Радищева был выявлен и задержан 45-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Он преследуется за совершение преступления, предусмотренного п. п. "б, ж,з, е" ч. 2 ст. 135 УК Республики Узбекистан (торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц, сопряженная с их перемещением через государственную границу Республики Узбекистан, с изъятием документов, удостоверяющих личность).

На основании ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 Чапаевским городским судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 26 апреля 2017 10:45 Самарца могут привлечь к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию юрлица

да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4