Областное ТВ покажет фильмы, посвященные 5-летию работы Николая Меркушкина в должности губернатора

В пятницу, 12 мая, исполняется 5 лет, как президент России Владимир Путин внес кандидатуру Николая Меркушкина на утверждение в Самарскую губернскую думу. В тот же день парламентарии приняли положительное решение.

Областные телеканалы подготовили к этой дате документальные фильмы, посвященные итогам работы Николая Меркушкина в должности губернатора Самарской области.

Документальный фильм "5 лет вместе" покажет сегодня телеканал "Россия 24" в 19:00.

Документальный фильм "Опорный регион. 5 лет перемен" покажет сегодня телеканал "Губерния" в 19:20.