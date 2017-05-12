В Сызрани задержан подозреваемый в причинении смертельных увечий

Сотрудники сызранского уголовного розыска 11 мая задержали 30-летнего жителя Октябрьска Дмитрия Ж., которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 36-летнему Дмитрию Моисееву, чей труп со ссадинами на лице и теле был обнаружен 6 мая у дома по ул. Звездной, 20.
Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила от кровоизлияния под оболочку головного мозга. По мнению правоохранителей, задержанный поссорился с погибшим и на почве личной неприязни жестоко избил его.
По данным полиции, оба участника конфликта нигде не работали.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...