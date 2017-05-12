В Сызрани задержан подозреваемый в причинении смертельных увечий

Сотрудники сызранского уголовного розыска 11 мая задержали 30-летнего жителя Октябрьска Дмитрия Ж., которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 36-летнему Дмитрию Моисееву, чей труп со ссадинами на лице и теле был обнаружен 6 мая у дома по ул. Звездной, 20.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть мужчины наступила от кровоизлияния под оболочку головного мозга. По мнению правоохранителей, задержанный поссорился с погибшим и на почве личной неприязни жестоко избил его.

По данным полиции, оба участника конфликта нигде не работали.