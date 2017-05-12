Площадь между "Звездой" и "Захаром" начали укладывать тротуарной плиткой

В пятницу, 12 мая, в рамках капитального ремонта ул. Ново-Садовой — одного из двух основных гостевых маршрутов, связующий центр города со стадионом "Самара Арена" — работники ООО "Самаратрансстрой" приступили к укладке тротуарной плитки на пересечении ул. Ново-Садовой и пр. Масленникова.
"Мы начали укладывать плитку тротуарного покрытия в границах пешеходной зоны от ТЦ "Захар" до ТРЦ "Звезда", — рассказал корреспонденту Волга Ньюс начальник объекта Михаил Панин. — Второй участок, где в ближайшее время буду проводиться аналогичные работы — около ТЦ "Невский" и напротив его. В планах к июню закончить укладку тротуарного покрытия от ул. Первомайской до Осипенко. После этого мы начнем обустраивать газоны".
Добавим, что на днях заканчивается прокладка поливочного водопровода и газона в сквере напротив Загородного парка — рабочим "Самаратрансстроя" осталось уложить всего около 8 тыс. рулонных метров зеленой травы.
Как утверждает представитель подрядчика, до средины лета эти работы будут завершены. После чего дорожники надеются, что им-таки отдадут под благоустройство участок от ул. Первомайской до Полевой, где в настоящий момент еще не закончили работы самарские метростроевцы.
Напомним, здесь к лету 2018 года должен быть разбит новый сквер.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(