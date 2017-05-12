Площадь между "Звездой" и "Захаром" начали укладывать тротуарной плиткой

В пятницу, 12 мая, в рамках капитального ремонта ул. Ново-Садовой — одного из двух основных гостевых маршрутов, связующий центр города со стадионом "Самара Арена" — работники ООО "Самаратрансстрой" приступили к укладке тротуарной плитки на пересечении ул. Ново-Садовой и пр. Масленникова.

"Мы начали укладывать плитку тротуарного покрытия в границах пешеходной зоны от ТЦ "Захар" до ТРЦ "Звезда", — рассказал корреспонденту Волга Ньюс начальник объекта Михаил Панин. — Второй участок, где в ближайшее время буду проводиться аналогичные работы — около ТЦ "Невский" и напротив его. В планах к июню закончить укладку тротуарного покрытия от ул. Первомайской до Осипенко. После этого мы начнем обустраивать газоны".



Добавим, что на днях заканчивается прокладка поливочного водопровода и газона в сквере напротив Загородного парка — рабочим "Самаратрансстроя" осталось уложить всего около 8 тыс. рулонных метров зеленой травы.

Как утверждает представитель подрядчика, до средины лета эти работы будут завершены. После чего дорожники надеются, что им-таки отдадут под благоустройство участок от ул. Первомайской до Полевой, где в настоящий момент еще не закончили работы самарские метростроевцы.

Напомним, здесь к лету 2018 года должен быть разбит новый сквер.