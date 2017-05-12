В Самаре сотрудники прокуратуры провели с детьми занятие по вопросам безопасности на транспорте

В четверг, 11 мая, в здании Самарского Дворца детского и юношеского творчества представители Куйбышевской транспортной прокуратуры совместно с уполномоченным по правам ребенка в Самарской области провели с детьми занятие на тему "Безопасность на транспорте" по программе "Областной школы права", рассказал и.о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Как пояснил Дионис Чамурлиев, "Областная школа права" создана в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и регионального проекта "Детское правовое бюро". Основные цели школы права - ознакомление школьников с современными правовыми основами, формирование правосознания, правовой культуры, социально-правовой активности, развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами.

"На прошедшем в формате вопрос-ответ занятии с детьми обсуждались вопросы нормативно-правового характера в сфере функционирования железнодорожного, водного и воздушного транспорта, правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры, в частности, обсуждалась проблема так называемого "зацепинга", - рассказал Дионис Чамурлиев.