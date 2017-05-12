16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ирина Слуцкая посетила Самару с акцией в поддержку больных диабетом Полпред президента РФ в ПФО предоставил юриста семье из Рощинского Четверо самарцев, съездивших на рыбалку в Казахстан, заразились лептоспирозом 15 мая начнется распределение свободных мест в детских садах Самарская команда VolgaCTF вновь стала соорганизатором соревнований по информбезопасности RCC 2017

Общество

В Самаре сотрудники прокуратуры провели с детьми занятие по вопросам безопасности на транспорте

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 36
Версия для печати

В четверг, 11 мая, в здании Самарского Дворца детского и юношеского творчества представители Куйбышевской транспортной прокуратуры совместно с уполномоченным по правам ребенка в Самарской области провели с детьми занятие на тему "Безопасность на транспорте" по программе "Областной школы права", рассказал и.о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.

Как пояснил Дионис Чамурлиев, "Областная школа права" создана в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и регионального проекта "Детское правовое бюро". Основные цели школы права - ознакомление школьников с современными правовыми основами, формирование правосознания, правовой культуры, социально-правовой активности, развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами.

"На прошедшем в формате вопрос-ответ занятии с детьми обсуждались вопросы нормативно-правового характера в сфере функционирования железнодорожного, водного и воздушного транспорта, правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры, в частности, обсуждалась проблема так называемого "зацепинга", - рассказал Дионис Чамурлиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 05 мая 2017 16:16 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Только с берега и на поплавок

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 13:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Александр Панкратов 05 мая 2017 12:28 Нерестовый запрет в Самарской области в 2017 году начнется 1 мая

Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 22:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

Антонина Мамина 27 апреля 2017 10:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Фото на сайте

В "Кошелев-проекте" открыли мемориальную табличку в честь Героя ВОВ

В "Кошелев-проекте" открыли мемориальную табличку в честь Героя ВОВ

Праздничный салют 9 мая 2017 года в Самаре

Праздничный салют 9 мая 2017 года в Самаре

Парад Победы 9 мая 2017 года

Парад Победы 9 мая 2017 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4