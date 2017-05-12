В Самаре сотрудники прокуратуры провели с детьми занятие по вопросам безопасности на транспорте

В четверг, 11 мая, в здании Самарского Дворца детского и юношеского творчества представители Куйбышевской транспортной прокуратуры совместно с уполномоченным по правам ребенка в Самарской области провели с детьми занятие на тему "Безопасность на транспорте" по программе "Областной школы права", рассказал и.о. Куйбышевского транспортного прокурора Дионис Чамурлиев.
Как пояснил Дионис Чамурлиев, "Областная школа права" создана в рамках реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и регионального проекта "Детское правовое бюро". Основные цели школы права - ознакомление школьников с современными правовыми основами, формирование правосознания, правовой культуры, социально-правовой активности, развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами.
"На прошедшем в формате вопрос-ответ занятии с детьми обсуждались вопросы нормативно-правового характера в сфере функционирования железнодорожного, водного и воздушного транспорта, правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры, в частности, обсуждалась проблема так называемого "зацепинга", - рассказал Дионис Чамурлиев.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Это очень хорошая новость