Ирина Слуцкая посетила Самару с акцией в поддержку больных диабетом

В пятницу, 12 мая, Самару посетила Ирина Слуцкая. Именитая спортсменка приехала в рамках всероссийской акции "Жить, побеждая диабет!". Двукратная Олимпийская чемпионка успела выступить с докладом в Самарской губернской думе, принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе и фигурному катанию для детей и взрослых с диабетом.

Приятная брюнетка, с аккуратно уложенными волосами, в строгом черном платье появляется на пороге губернской думы. Наш город Ирине Слуцкой уже не чужой. Два года назад она представляла здесь проект "Вставай и беги!", а в этот раз занялась еще одной очень важной темой — проблемой лечения сахарного диабета.

Визит Ирины Слуцкой в Самару начинается с официальной части. Легендарная спортсменка — почетный гость круглого стола комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы "Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента".

Олимпийская чемпионка выступает с докладом и озвучивает членам заседания свои мысли по поводу необходимости физической активности, особенно в качестве профилактики болезни и ее осложнений.

"К сожалению, нет систематизированного подхода к вопросу о спортивных нагрузках для людей, страдающих диабетом. Причем это касается не только этого заболевания. На своем примере могу сказать, что врачи чаще разводят руками и не могут сформулировать сколько раз в день или в неделю, в каких объемах рекомендовано заниматься спортом. Могу точно сказать, что физическая активность — лучшее лекарство, которое ставит на ноги", — рассказывает Слуцкая.

Всероссийская акция "Жить, побеждая диабет!", лицом которой стала фигуристка, с 2015 г. охватила многие регионы страны. Внимание к проблеме выросло из-за увеличения числа пациентов. За последние 15 лет количество больных сахарным диабетом в России выросло с 2 млн до 4 млн человек. И это лишь те, кто обратился за помощью к врачам. Одна из причин заболевания, как ни парадоксально, в том, что современный мир переполнен технологиями. Люди меньше двигаются, больше сидят у компьютера и едят фастфуд.

В рамках акции Ирина Слуцкая приняла участие в двух мастер-классах. На набережной спортсменка вместе с детьми и взрослыми, страдающими заболеванием, повторила азы скандинавской ходьбы. К процессу присоединились несколько десятков человек.

"Можно просто существовать, а можно жить на радость своим родным и близким: заниматься собой и вести здоровый образ жизни. Физическая активность — это лучшее лекарство", — заметила олимпийская чемпионка.

К слову, в этом году в Московской области под руководством Ирины Слуцкой откроется десять школ скандинавской ходьбы для людей с диабетом.

Второй мастер-класс Ирины Слуцкой состоялся во Дворце спорта ЦСК ВВС. Олимпийская чемпионка вышла на лед вместе с ребятами, страдающими сахарным диабетом, и разучила с ними несколько элементов фигурного катания.

"Ирина Слуцкая мне очень понравилась: она очень добрая и веселая, — поделилась Ульяна Жирнова. - Я только недавно встала на коньки, но теперь точно знаю, что хочу заниматься этим видом спорта".

"У Ульяны появилась мечта — добиться таких же спортивных высот как Ирина Слуцкая, — продолжает Александра Жирнова, мама девочки. - У дочери сахарный диабет, но я считаю, что врачебный диагноз — не приговор, а всего лишь повод к действию. Мы, как и многие, кто пришел на этот праздник знаем, что сдаваться ни в коем случае нельзя, все обязательно получится".

В заключение олимпийская чемпионка пожелала всем здоровья и напомнила, что обязательно стоит найти подходящее спортивное увлечение. Это поможет не только контролировать заболевание, но и обеспечит массу впечатлений.