Ирина Слуцкая посетила Самару с акцией в поддержку больных диабетом

В пятницу, 12 мая, Самару посетила Ирина Слуцкая. Именитая спортсменка приехала в рамках всероссийской акции "Жить, побеждая диабет!". Двукратная Олимпийская чемпионка успела выступить с докладом в Самарской губернской думе, принять участие в мастер-классах по скандинавской ходьбе и фигурному катанию для детей и взрослых с диабетом.
Приятная брюнетка, с аккуратно уложенными волосами, в строгом черном платье появляется на пороге губернской думы. Наш город Ирине Слуцкой уже не чужой. Два года назад она представляла здесь проект "Вставай и беги!", а в этот раз занялась еще одной очень важной темой — проблемой лечения сахарного диабета.
Визит Ирины Слуцкой в Самару начинается с официальной части. Легендарная спортсменка — почетный гость круглого стола комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике губдумы "Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента".
Олимпийская чемпионка выступает с докладом и озвучивает членам заседания свои мысли по поводу необходимости физической активности, особенно в качестве профилактики болезни и ее осложнений.
"К сожалению, нет систематизированного подхода к вопросу о спортивных нагрузках для людей, страдающих диабетом. Причем это касается не только этого заболевания. На своем примере могу сказать, что врачи чаще разводят руками и не могут сформулировать сколько раз в день или в неделю, в каких объемах рекомендовано заниматься спортом. Могу точно сказать, что физическая активность — лучшее лекарство, которое ставит на ноги", — рассказывает Слуцкая.
Всероссийская акция "Жить, побеждая диабет!", лицом которой стала фигуристка, с 2015 г. охватила многие регионы страны. Внимание к проблеме выросло из-за увеличения числа пациентов. За последние 15 лет количество больных сахарным диабетом в России выросло с 2 млн до 4 млн человек. И это лишь те, кто обратился за помощью к врачам. Одна из причин заболевания, как ни парадоксально, в том, что современный мир переполнен технологиями. Люди меньше двигаются, больше сидят у компьютера и едят фастфуд.
В рамках акции Ирина Слуцкая приняла участие в двух мастер-классах. На набережной спортсменка вместе с детьми и взрослыми, страдающими заболеванием, повторила азы скандинавской ходьбы. К процессу присоединились несколько десятков человек.
"Можно просто существовать, а можно жить на радость своим родным и близким: заниматься собой и вести здоровый образ жизни. Физическая активность — это лучшее лекарство", — заметила олимпийская чемпионка.
К слову, в этом году в Московской области под руководством Ирины Слуцкой откроется десять школ скандинавской ходьбы для людей с диабетом.
Второй мастер-класс Ирины Слуцкой состоялся во Дворце спорта ЦСК ВВС. Олимпийская чемпионка вышла на лед вместе с ребятами, страдающими сахарным диабетом, и разучила с ними несколько элементов фигурного катания.
"Ирина Слуцкая мне очень понравилась: она очень добрая и веселая, — поделилась Ульяна Жирнова. - Я только недавно встала на коньки, но теперь точно знаю, что хочу заниматься этим видом спорта".
"У Ульяны появилась мечта — добиться таких же спортивных высот как Ирина Слуцкая, — продолжает Александра Жирнова, мама девочки. - У дочери сахарный диабет, но я считаю, что врачебный диагноз — не приговор, а всего лишь повод к действию. Мы, как и многие, кто пришел на этот праздник знаем, что сдаваться ни в коем случае нельзя, все обязательно получится".
В заключение олимпийская чемпионка пожелала всем здоровья и напомнила, что обязательно стоит найти подходящее спортивное увлечение. Это поможет не только контролировать заболевание, но и обеспечит массу впечатлений.
Последние комментарии
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!