Николай Меркушкин вручил ключи от "ГАЗели" спортсменам из села Кротовка

В пятницу, 12 мая, губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом Кинель-Черкасский район. В селе Кротовка он дал старт 17-й легкоатлетической эстафете памяти учителя физкультуры местной средней школы Евгения Дерягина и поприветствовал участников межрегионального турнира по боксу его имени.

Впервые эстафета памяти Дерягина прошла в селе в 2000 году - таким образом здесь решили увековечить память любимого многими учителя физической культуры, отдавшего школе более 30 лет и воспитавшего нескольких мастеров спорта.

"Он очень любил школу и учеников: им он отдавал все свое время, - рассказывает вдова, Нина Дерягина. - Я даже немного обижалась. Но он жил спортом, своей профессией, и его очень любили дети".

После смерти учителя с большой буквы его коллеги и администрация села решили почтить память Евгения Дерягина легкоатлетической эстафетой, идею поддержали ученики, в том числе любимый воспитанник, президент ОАО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов.

В 2004 г. соревнование из поселкового переросло в межрайонное, а в 2010-м вышло на областной уровень. В первой эстафете участвовали пять команд, в 2017-м году на старт вышли 30 команд (более 500 человек) из четырех муниципальных районов и города Отрадного.

Перед стартом юных спортсменов приветствовал Николай Меркушкин. Он отметил, что первый раз был на этом спортивном мероприятии три года назад, и с тех пор количество участников выросло вдвое. Также он назвал эстафету "очень добрым, душевным мероприятием".

"Очень важно, что такая традиция зародилась здесь, на сельской земле, благодаря инициативе конкретных людей. И шаг за шагом распространилась практически на половину области. Думаю, со временем это может стать ярким региональным спортивным мероприятием, которое будет привлекать все больше молодых спортивных людей", - поделился губернатор.

Он подчеркнул, что замысел эстафеты несет в себе глубокий смысл.

"Евгений Алексеевич, работая учителем, воспитал прекрасных людей. Они его не забыли и в его память проводят соревнования. Когда мы чтим старших, когда мы уважаем своих учителей, когда мы относимся с уважением к прошлому, тогда у нас точно будет хорошее будущее", - сказал глава региона.

Он заверил, что подобные инициативы, исходящие от самарцев, особенно от молодежи, будут поддерживаться на самом высоком уровне.

"Спорт воспитывает важнейшие качества - трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, - которые необходимы молодому поколению для того, чтобы в этой жизни стать успешными", - обратился к молодежи Николай Меркушкин.

Чтобы спортивная молодежь Кротовки могла участвовать в региональных и окружных соревнованиях, глава региона передал руководителю местного универсального спортивного комплекса им. В.И.Сапрунова Марине Сухачевой ключи от автомобиля "ГАЗель".

"Теперь, если у кого-то не будет машины, просите здесь. С любой точки района по области вас привезут на соревнования", - заверил Николай Меркушкин.

Цветочный букет губернатор преподнес Нине Дерягиной. "Ваш муж, с которым вы прожили более 40 лет, сделал людям много добра. Они это добро помнят", - сказал губернатор и указал на заполненную главную площадь Кротовки, которая аплодисментами приветствовала Нину Андреевну.

В свою очередь, хозяева и гости праздника поздравили Николая Меркушкина с пятилетием с того дня, как он возглавил Самарскую область. Они преподнесли ему хлеб-соль и устроили импровизированный салют из воздушных шаров.

"Спасибо, - поблагодарил губернатор. - Но я хочу сказать, что меня прислал в Самарскую область президент России Владимир Владимирович Путин. Я хотел бы сказать "спасибо" от всех вас ему. Все, что мы вместе с вами делаем, мы делаем с его легкой руки".

После этих слов Николай Меркушкин дал старт традиционной эстафете, которая стартовала с главной площади Кротовки в 17-й раз.