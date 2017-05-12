Николай Меркушкин вручил ключи от "ГАЗели" спортсменам из села Кротовка

В пятницу, 12 мая, губернатор Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом Кинель-Черкасский район. В селе Кротовка он дал старт 17-й легкоатлетической эстафете памяти учителя физкультуры местной средней школы Евгения Дерягина и поприветствовал участников межрегионального турнира по боксу его имени.
Впервые эстафета памяти Дерягина прошла в селе в 2000 году - таким образом здесь решили увековечить память любимого многими учителя физической культуры, отдавшего школе более 30 лет и воспитавшего нескольких мастеров спорта.
"Он очень любил школу и учеников: им он отдавал все свое время, - рассказывает вдова, Нина Дерягина. - Я даже немного обижалась. Но он жил спортом, своей профессией, и его очень любили дети".
После смерти учителя с большой буквы его коллеги и администрация села решили почтить память Евгения Дерягина легкоатлетической эстафетой, идею поддержали ученики, в том числе любимый воспитанник, президент ОАО "Жигулевское пиво" Юрий Сапрунов.
В 2004 г. соревнование из поселкового переросло в межрайонное, а в 2010-м вышло на областной уровень. В первой эстафете участвовали пять команд, в 2017-м году на старт вышли 30 команд (более 500 человек) из четырех муниципальных районов и города Отрадного.
Перед стартом юных спортсменов приветствовал Николай Меркушкин. Он отметил, что первый раз был на этом спортивном мероприятии три года назад, и с тех пор количество участников выросло вдвое. Также он назвал эстафету "очень добрым, душевным мероприятием".
"Очень важно, что такая традиция зародилась здесь, на сельской земле, благодаря инициативе конкретных людей. И шаг за шагом распространилась практически на половину области. Думаю, со временем это может стать ярким региональным спортивным мероприятием, которое будет привлекать все больше молодых спортивных людей", - поделился губернатор.
Он подчеркнул, что замысел эстафеты несет в себе глубокий смысл.
"Евгений Алексеевич, работая учителем, воспитал прекрасных людей. Они его не забыли и в его память проводят соревнования. Когда мы чтим старших, когда мы уважаем своих учителей, когда мы относимся с уважением к прошлому, тогда у нас точно будет хорошее будущее", - сказал глава региона.
Он заверил, что подобные инициативы, исходящие от самарцев, особенно от молодежи, будут поддерживаться на самом высоком уровне.
"Спорт воспитывает важнейшие качества - трудолюбие, настойчивость, целеустремленность, - которые необходимы молодому поколению для того, чтобы в этой жизни стать успешными", - обратился к молодежи Николай Меркушкин.
Чтобы спортивная молодежь Кротовки могла участвовать в региональных и окружных соревнованиях, глава региона передал руководителю местного универсального спортивного комплекса им. В.И.Сапрунова Марине Сухачевой ключи от автомобиля "ГАЗель".
"Теперь, если у кого-то не будет машины, просите здесь. С любой точки района по области вас привезут на соревнования", - заверил Николай Меркушкин.
Цветочный букет губернатор преподнес Нине Дерягиной. "Ваш муж, с которым вы прожили более 40 лет, сделал людям много добра. Они это добро помнят", - сказал губернатор и указал на заполненную главную площадь Кротовки, которая аплодисментами приветствовала Нину Андреевну.
В свою очередь, хозяева и гости праздника поздравили Николая Меркушкина с пятилетием с того дня, как он возглавил Самарскую область. Они преподнесли ему хлеб-соль и устроили импровизированный салют из воздушных шаров.
"Спасибо, - поблагодарил губернатор. - Но я хочу сказать, что меня прислал в Самарскую область президент России Владимир Владимирович Путин. Я хотел бы сказать "спасибо" от всех вас ему. Все, что мы вместе с вами делаем, мы делаем с его легкой руки".
После этих слов Николай Меркушкин дал старт традиционной эстафете, которая стартовала с главной площади Кротовки в 17-й раз.
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988