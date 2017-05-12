Губернатор: "Мы будем делать все, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом"

В пятницу, 12 мая, Кинель-Черкасский район с рабочим визитом посетил губернатор Николай Меркушкин. В универсальном спортивном комплексе им. В.И.Сапрунова села Кротовка он посмотрел бои межрегионального турнира по боксу им. Е.А.Дерягина и пожелал юным спортсменам стать олимпийскими чемпионами.
В 2002 г. звание бывшего Дома пионеров Кротовки было передано под школу бокса. В последующие годы по инициативе и при финансовой поддержке президента ОАО "Жигулевское пиво" Юрия Сапрунова школа бокса превратилась в УСК им. В.И.Сапрунова, в котором создали условия для занятий популярными видами спорта - футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и другими видами спорта.
Также при УСК недавно была построена гостиница на 80 мест для проживания спортсменов и судей, что дало возможность проводить соревнования всероссийского уровня.
Комплекс был назван в честь отца Юрия Сапрунова, Василия Ивановича, фронтовика, участник гражданской и Великой Отечественной войн. За героизм Василий Сапрунов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями "За оборону Сталинграда" и "За взятие Кенигсберга".
Во время посещения УСК губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к памятнику легендарного фронтовика, героизм и мужество которого служат примером для подрастающего поколения и по сей день.
Также глава региона посмотрел решающие бои традиционного турнира по боксу имени В.И.Сапрунова. В 2011 г. здесь прошли первые боксерские соревнования, с 11 по 13 мая в УСК проходит очередной турнир.
"Самарская земля имеет очень хорошие боксерские традиции, - обратился к участникам соревнований Николай Меркушкин. - Весь мир знает двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и многократного чемпиона мира Василия Шишова. В последние годы мы проводим чемпионаты России по боксу в Самаре. И здесь, в Кротовке, очень хорошая школа, которая способна воспитать спортсменов мирового уровня. Все зависит от вас и от тренерского состава, а еще и от того, каков будет ваш настрой и притязания".
Глава региона подчеркнул, что спортсмен должен быть нацелен только на победу.
"Притязания у спортсмена должны, как и у солдата, быть самыми высокими. Говорят: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Можно перефразировать: плох тот спортсмен, который не мечтает стать олимпийским чемпионом. Хочу пожелать всем, чтобы из этого зала вышли очередные олимпийские и мировые чемпионы и прославили Самарскую область и Россию на весь мир", - сказал Николай Меркушкин и пожелал удачи финалистам.
Также губернатор пообщался с юными футболистами Кротовки, пробил мини-футбольные пенальти. Стоит отметить, что лучший вратарь команды 2006/07 годов Дима Степаненко два из трех ударов главы региона отразил. Губернатор был немного удивлен.
"Вы делаете важное дело, - сказал он Юрию Сапрунову и директору УСК им. В.И.Сапрунова Марине Сухачевой. - Мы будем все делать, чтобы это направление поддерживать, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни и воспитывали в себе характер и дух победителей. В нашей сегодняшней жизни это исключительно важно".
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988