Губернатор: "Мы будем делать все, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом"

В пятницу, 12 мая, Кинель-Черкасский район с рабочим визитом посетил губернатор Николай Меркушкин. В универсальном спортивном комплексе им. В.И.Сапрунова села Кротовка он посмотрел бои межрегионального турнира по боксу им. Е.А.Дерягина и пожелал юным спортсменам стать олимпийскими чемпионами.

В 2002 г. звание бывшего Дома пионеров Кротовки было передано под школу бокса. В последующие годы по инициативе и при финансовой поддержке президента ОАО "Жигулевское пиво" Юрия Сапрунова школа бокса превратилась в УСК им. В.И.Сапрунова, в котором создали условия для занятий популярными видами спорта - футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и другими видами спорта.

Также при УСК недавно была построена гостиница на 80 мест для проживания спортсменов и судей, что дало возможность проводить соревнования всероссийского уровня.

Комплекс был назван в честь отца Юрия Сапрунова, Василия Ивановича, фронтовика, участник гражданской и Великой Отечественной войн. За героизм Василий Сапрунов был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями "За оборону Сталинграда" и "За взятие Кенигсберга".

Во время посещения УСК губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к памятнику легендарного фронтовика, героизм и мужество которого служат примером для подрастающего поколения и по сей день.

Также глава региона посмотрел решающие бои традиционного турнира по боксу имени В.И.Сапрунова. В 2011 г. здесь прошли первые боксерские соревнования, с 11 по 13 мая в УСК проходит очередной турнир.

"Самарская земля имеет очень хорошие боксерские традиции, - обратился к участникам соревнований Николай Меркушкин. - Весь мир знает двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова и многократного чемпиона мира Василия Шишова. В последние годы мы проводим чемпионаты России по боксу в Самаре. И здесь, в Кротовке, очень хорошая школа, которая способна воспитать спортсменов мирового уровня. Все зависит от вас и от тренерского состава, а еще и от того, каков будет ваш настрой и притязания".

Глава региона подчеркнул, что спортсмен должен быть нацелен только на победу.

"Притязания у спортсмена должны, как и у солдата, быть самыми высокими. Говорят: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Можно перефразировать: плох тот спортсмен, который не мечтает стать олимпийским чемпионом. Хочу пожелать всем, чтобы из этого зала вышли очередные олимпийские и мировые чемпионы и прославили Самарскую область и Россию на весь мир", - сказал Николай Меркушкин и пожелал удачи финалистам.

Также губернатор пообщался с юными футболистами Кротовки, пробил мини-футбольные пенальти. Стоит отметить, что лучший вратарь команды 2006/07 годов Дима Степаненко два из трех ударов главы региона отразил. Губернатор был немного удивлен.

"Вы делаете важное дело, - сказал он Юрию Сапрунову и директору УСК им. В.И.Сапрунова Марине Сухачевой. - Мы будем все делать, чтобы это направление поддерживать, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни и воспитывали в себе характер и дух победителей. В нашей сегодняшней жизни это исключительно важно".