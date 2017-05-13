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Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали преступников, кравших автомобильные аккумуляторы

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже автомобильных аккумуляторов, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Поздней ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на ул. Макарова, видели, как из припаркованных автомобилей ВАЗ–2105 и ВАЗ–2106 двое злоумышленников украли аккумуляторные батареи.

Прибыв на место происшествия, с целью розыска преступников патрульные начали отрабатывать расположенные поблизости дворы. Некоторое время спустя стражи правопорядка заметили молодого человека, который нес в руках завернутый в пакет тяжелый предмет, по размерам похожий на автомобильный аккумулятор. Увидев служебную автомашину Росгвардии, неизвестный резко развернулся, бросил свою ношу и попытался скрыться за домом, но безуспешно.

Патрульные убедились, что в пакете действительно находилась аккумуляторная батарея. На вопрос о том, откуда она, 19-летний молодой человек признался, что вместе с другом они вскрыли капоты двух машин и сняли с них аккумуляторы, которые планировали сдать пункт приема, а вырученные деньги потратить. Вторая батарея оказалась спрятанной в кустах недалеко от места преступления. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Примерно в это же время другой экипаж вневедомственной охраны, также отрабатывавший пути возможного отхода злоумышленников, на ул. Шлюзовой увидел молодого человека, подходящего по приметам под описание второго соучастника преступления. Патрульные задержали тольяттинца 1998 года рождения и доставили на место происшествия. Он также дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

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