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ДТП Происшествия

В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему, которого легковушка впечатала в трактор

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 мая, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 29-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший днем по б-ру 50-летия Октября, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при обгоне двигавшегося впереди транспортного средства справа, он сбил рабочего, который находился возле трактора.

Полицейские отмечают, что на месте работ, были выставлены соответствующие дорожные знаки.

После ДТП рабочий был доставлен врачами скорой помощи в лечебное учреждение.

По предварительной информации оперативных служб, пострадавшему около 57 лет. При ДТП произошла травматическая ампутация левой ноги. Как уточнили в стационаре, сейчас рабочий находится в отделении реанимации.

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