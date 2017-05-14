В Тольятти оторвало ногу дорожному рабочему, которого легковушка впечатала в трактор

В воскресенье, 14 мая, в Центральном районе Тольятти участником ДТП стал 29-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший днем по б-ру 50-летия Октября, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, при обгоне двигавшегося впереди транспортного средства справа, он сбил рабочего, который находился возле трактора.
Полицейские отмечают, что на месте работ, были выставлены соответствующие дорожные знаки.
После ДТП рабочий был доставлен врачами скорой помощи в лечебное учреждение.
По предварительной информации оперативных служб, пострадавшему около 57 лет. При ДТП произошла травматическая ампутация левой ноги. Как уточнили в стационаре, сейчас рабочий находится в отделении реанимации.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.