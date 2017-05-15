В Тольятти в протаранившей столб иномарке два человека погибли, еще два получили травмы

В понедельник, 15 мая, около трех часов ночи на Южном шоссе в Тольятти водитель автомобиля Chevrolet столкнулся со световой опорой, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия и два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как пишет на своей страничке в Facebook директор Центра гражданской зищиты Nольятти Андрей Дербенев, в результате наезда на световую опору Chevrolet буквально разорвало на две части. Водитель и пассажир переднего сидения получили травмы несовместимые с жизнью и погибли на месте происшествия.

Двоих пассажиров с заднего сидения эвакуировали в больницу в тяжелейшем состоянии. Для эвакуации людей потребовалась гидравлика.

На месте велись аварийные работы по восстановлению троллейбусной линии, так как от удара машины произошло опрокидывание световой опоры.