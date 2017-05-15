В Тольятти в протаранившей столб иномарке два человека погибли, еще два получили травмы

В понедельник, 15 мая, около трех часов ночи на Южном шоссе в Тольятти водитель автомобиля Chevrolet столкнулся со световой опорой, сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
В результате ДТП водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте происшествия и два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Как пишет на своей страничке в Facebook директор Центра гражданской зищиты Nольятти Андрей Дербенев, в результате наезда на световую опору Chevrolet буквально разорвало на две части. Водитель и пассажир переднего сидения получили травмы несовместимые с жизнью и погибли на месте происшествия.
Двоих пассажиров с заднего сидения эвакуировали в больницу в тяжелейшем состоянии. Для эвакуации людей потребовалась гидравлика.
На месте велись аварийные работы по восстановлению троллейбусной линии, так как от удара машины произошло опрокидывание световой опоры.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.