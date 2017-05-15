В понедельник, 15 мая, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил жителей региона с Международным днем семьи.
"Уважаемые жители Самарской области! Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным днем семьи! Семья — это опора как для отдельного человека, так и для всего нашего общества. Именно в семье человек обретает счастье и смысл жизни, черпает силы для преодоления трудностей и невзгод", — говорится в поздравлении.
Глава региона отмечает, что сегодня семья является главным объектом внимания со стороны государства.
"Улучшение демографической ситуации, популяризация семейных ценностей — один из важнейших наших приоритетов и непременное условие дальнейшего поступательного развития России".
По его словам, в Самарской области накоплен богатый, во многом уникальный опыт в сфере реализации семейной политики. На территории губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. В этом году более чем в три раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, с 30 до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.
"Чтобы создать позитивный образ семьи, повысить ее значимость в современном обществе у нас в дополнение к уже существующим семейным праздникам установлен новый праздничный день — День отца, который будет отмечаться ежегодно в первую субботу ноября, — напомнил губернатор. — Мы и впредь будем создавать все условия для эффективного решения семейных и социально-демографических проблем, делать все для того, чтобы в нашей губернии было больше счастливых благополучных семей. От всей души хочу пожелать вам большого семейного счастья, гармонии, добра, любви и согласия!"
Последние комментарии
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988