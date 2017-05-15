С 15 по 18 мая в трех районах Самары не будет горячей воды

С 15 мая специалисты АО "Предприятие тепловых сетей" приступают к проведению второго этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба предприятия.

Повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.

В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения с 15 по 18 мая в пределах улиц: Волжский проспект — Максима Горького — р.Самара — Братьев Коростелевых — железная дорога — Комсомольская площадь — Пятигорская — Ново-Урицкая — Авиационная — Клиническая — Дзержинского — Партизанская — Аврора — Гагарина — Революционная — Ново-Садовая — Соколова — Лесная.

Предприятие также сообщает ,что дляпотребителей Самарской ТЭЦ и ЦОК горячее водоснабжение уже возобновлено.



По итогам первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК), который прошел с 10 по 13 мая, было выявлено 11 "слабых" мест на магистральных трубопроводах, потребовавших первоочередного ремонта.

Тем потребителям, в чьи квартиры вернулась вода пониженной температуры, необходимо в первую очередь обращаться за информацией в свои управляющие компании.

Кроме того, обо всех проблемах, связанных с услугой предоставления горячего водоснабжения, можно сообщать в диспетчерскую службу ОАО "ПТС" на сайте или по телефону (846) 279-65-00.