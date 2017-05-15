С 15 по 18 мая в трех районах Самары не будет горячей воды

С 15 мая специалисты АО "Предприятие тепловых сетей" приступают к проведению второго этапа ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщает пресс-служба предприятия.
Повышенным давлением теплой воды будут проверены теплосети от Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения с 15 по 18 мая в пределах улиц: Волжский проспект — Максима Горького — р.Самара — Братьев Коростелевых — железная дорога — Комсомольская площадь — Пятигорская — Ново-Урицкая — Авиационная — Клиническая — Дзержинского — Партизанская — Аврора — Гагарина — Революционная — Ново-Садовая — Соколова — Лесная.
Предприятие также сообщает ,что дляпотребителей Самарской ТЭЦ и ЦОК горячее водоснабжение уже возобновлено.
По итогам первого этапа гидравлических испытаний тепловых сетей от Самарской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной (ЦОК), который прошел с 10 по 13 мая, было выявлено 11 "слабых" мест на магистральных трубопроводах, потребовавших первоочередного ремонта.
Тем потребителям, в чьи квартиры вернулась вода пониженной температуры, необходимо в первую очередь обращаться за информацией в свои управляющие компании.
Кроме того, обо всех проблемах, связанных с услугой предоставления горячего водоснабжения, можно сообщать в диспетчерскую службу ОАО "ПТС" на сайте или по телефону (846) 279-65-00.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(