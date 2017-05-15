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Пожары Происшествия

В Челно-Вершинском районе горел гараж на площади 300 кв. метров

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 мая, в 0:56 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в гараже на ул. Черемшанская в с. Старое Эштебенькино в Челно-Вершинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. В его тушении участвовали 17 человек. Использовалось пять единиц техники.

Очаг возгорания удалось локализовать в 01:25, а через 20 минут пожар удалось полностью ликвидировать.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

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