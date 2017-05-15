В Челно-Вершинском районе горел гараж на площади 300 кв. метров

В воскресенье, 14 мая, в 0:56 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в гараже на ул. Черемшанская в с. Старое Эштебенькино в Челно-Вершинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 300 кв. метров. В его тушении участвовали 17 человек. Использовалось пять единиц техники.
Очаг возгорания удалось локализовать в 01:25, а через 20 минут пожар удалось полностью ликвидировать.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора