В Челно-Вершинском районе горел гараж на площади 300 кв. метров

В воскресенье, 14 мая, в 0:56 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в гараже на ул. Черемшанская в с. Старое Эштебенькино в Челно-Вершинском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 300 кв. метров. В его тушении участвовали 17 человек. Использовалось пять единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 01:25, а через 20 минут пожар удалось полностью ликвидировать. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.