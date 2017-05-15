В Самарской области в ближайшие дни потеплеет до 18 °C

В Самарской области ожидается потепление до 18 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 15 мая, переменная облачность преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 13 ... 18 °C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Во вторник, 16 мая, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью похолодает от 0 до 5 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки от -0 до -2 °C. Днем потеплеет от 11 до 16 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В среду, 17 мая, ночью переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 2 ... 7 °C. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 13 ... 18 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!