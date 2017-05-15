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Преступления Происшествия

В Самаре у 27-летнего армянина изъята крупная партия наркотиков

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувшей неделе в следственной части Самарского горУВД возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на ул. Калинина, где проживает нигде не работающий Эрик А., более 1,8 кг синтетических наркотиков.

 Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.

По решению суда подозреваемый арестован.

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