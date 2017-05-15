В Самаре у 27-летнего армянина изъята крупная партия наркотиков

На минувшей неделе в следственной части Самарского горУВД возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на ул. Калинина, где проживает нигде не работающий Эрик А., более 1,8 кг синтетических наркотиков.
Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы.
По решению суда подозреваемый арестован.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?