В Самаре у 27-летнего армянина изъята крупная партия наркотиков

На минувшей неделе в следственной части Самарского горУВД возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на ул. Калинина, где проживает нигде не работающий Эрик А., более 1,8 кг синтетических наркотиков.

Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание от 15 до 20 лет лишения свободы. По решению суда подозреваемый арестован.