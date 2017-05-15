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Общество

Вирус WannaCry не прошел защиту самарского центра по предотвращению кибер-угроз

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С пятницы, 12 мая, когда появилась первая информация о действии вируса WannaCry сотрудники регионального центра по предотвращению кибер-угроз при департаменте информационных технологий и связи Самарской области перешли в режим круглосуточной работы по защите периметра безопасности всех государственных региональных информационных систем, сообщил порталу Волга Ньюс в ведомстве.

Напомним, что атаке вируса WannaCry 12 мая подверглись сотни тысяч компьютеров по всему миру. Вирус, используя уязвимость операционной системы, проникает на компьютер и шифрует файлы пользователей, после чего предлагает купить ключ для расшифровки.

Сотрудниками департамента предпринимались меры для того, чтобы обезопасить все информационные ресурсы области, в том числе информационную систему МФЦ, портал регионального правительства и другие. В частности, были произведены необходимые обновления операционных систем. Благодаря этому государственные региональные информационные системные ресурсы не подверглись подобным атакам.

В департаменте также рассказали, что экстренные меры принимались центром кибербезопасности вплоть до сегодняшнего дня, когда угроза сошла на нет.

Между тем самарцы все-таки испытали ряд неудобств из-за вирусной атаки - так до второй половины дня 15 мая была приостановлена выдача прав и регистрация посетителей в МРЭО ГИБДД. Это, видимо, произошло из-за поражения вирусом компьютеров МВД, о чем сообщали в ведомстве. В этот же период был недоступен сайт мэрии Самары. Впрочем, в горадминистрации заявили, что проблемы не были связаны с WannaCry.

В региональном центре по предотвращению кибер-угроз при департаменте информационных технологий и связи Самарской области рекомендуют пользователям, обновить Windows и антивирусную базу, если она не обновляется в автоматическом режиме. Также следует внимательно осмотреть входящую почту и письма неизвестных авторов не открывать, не переходить по предлагаемым ссылкам. По данным специалистов департамента, вирусу подвержены в основном операционные системы Windows 7, а "8" и "10" уже содержат защиту от подобных вирусов.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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