Вирус WannaCry не прошел защиту самарского центра по предотвращению кибер-угроз

С пятницы, 12 мая, когда появилась первая информация о действии вируса WannaCry сотрудники регионального центра по предотвращению кибер-угроз при департаменте информационных технологий и связи Самарской области перешли в режим круглосуточной работы по защите периметра безопасности всех государственных региональных информационных систем, сообщил порталу Волга Ньюс в ведомстве.

Напомним, что атаке вируса WannaCry 12 мая подверглись сотни тысяч компьютеров по всему миру. Вирус, используя уязвимость операционной системы, проникает на компьютер и шифрует файлы пользователей, после чего предлагает купить ключ для расшифровки.

Сотрудниками департамента предпринимались меры для того, чтобы обезопасить все информационные ресурсы области, в том числе информационную систему МФЦ, портал регионального правительства и другие. В частности, были произведены необходимые обновления операционных систем. Благодаря этому государственные региональные информационные системные ресурсы не подверглись подобным атакам.

В департаменте также рассказали, что экстренные меры принимались центром кибербезопасности вплоть до сегодняшнего дня, когда угроза сошла на нет.

Между тем самарцы все-таки испытали ряд неудобств из-за вирусной атаки - так до второй половины дня 15 мая была приостановлена выдача прав и регистрация посетителей в МРЭО ГИБДД. Это, видимо, произошло из-за поражения вирусом компьютеров МВД, о чем сообщали в ведомстве. В этот же период был недоступен сайт мэрии Самары. Впрочем, в горадминистрации заявили, что проблемы не были связаны с WannaCry.